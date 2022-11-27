Общество 27 ноября 2022, 20:33 Некоглай поступил в центр содержания мигрантов с ссадинами и гематомами Правозащитник Мельников: на теле у Некоглая нашли ссадины по всему телу Соцсети

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Гематомы и ссадины зафиксировали на теле блогера Некоглая (Николая Лебедева) при поступлении в Центр временного содержания иностранных граждан в Подмосковье. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Его процитировал ТАСС.

«При поступлении в ЦВСИГ была сделана запись в соответствующих документах о том, что у Некоглая есть „множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей“», — отметил он.

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В центре блогер ждал депортации. Федеральная служба судебных приставов по Москве ранее сообщила, что Некоглая выдворили из страны в рамках возбужденного исполнительного производства. Правоохранители доставили блогера к пункту пропуска через госграницу РФ и передали представителям пограничных органов.

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Полиция задержала Николая Лебедева в первых числах ноября после того, как он опубликовал в Сети пародию на российского военнослужащего, руками отбрасывавшего гранаты.

Пресненский суд Москвы признал блогера виновным в нарушении миграционного законодательства. Некоглая также обязали заплатить административный штраф в размере пяти тысяч рублей.