«Некий страх остался в сердце»: пассажир А321 — о жизни после посадки самолета на кукурузное поле
Эрик Арстамян отмечает, что для него год прошел довольно трудно не только из-за пережитого, но также и из-за пандемии.
Вспоминаем об этом случае, наверное, почти каждое 15 число каждого месяца. Особенно интересно видеть ошарашенные лица людей, которые узнают, что одним из пассажиров того самого рейса был яЭрик Арстамянпассажирка самолета Airbus А321.
В тот день, 15 августа, Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс Москва — Симферополь. Почти сразу после взлета в турбину попали десятки птиц из-за чего отказали оба двигателя. Пилоту Дамиру Юсупову, а сейчас Герою России, удалось вопреки всему посадить самолет без погибших.
Безусловно, этот день считаем вторым днем рождения. 15 августа планирую сходить в церковь.вспоминает Арстамян.
Юноша отмечает, за это время у него был всего один полет — в сентябре 2019, тогда он возвращался обратным рейсом домой. «Некий страх остался в сердце, поэтому каждое колебание самолета в лишний раз заставляло поволноваться», — поделился Арстамян. Также он отметил, после этого ни с кем из пассажиров рокового рейса не общался.
Накануне еще несколько пассажиров рассказали об аварийной посадке самолета на кукурузное поле. Они вспомнили момент приземления и атмосферу хаоса и страха, которая царила в салоне.