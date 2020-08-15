Ровно год назад пилот Дамир Юсупов чудом посадил Airbus A321 на кукурузное полепосле того, как в турбину попали птицы. Пассажир Эрик Арстамян рассказал «360», что теперь испытывает страх при полетах и вспоминает этот день каждый месяц.

Эрик Арстамян отмечает, что для него год прошел довольно трудно не только из-за пережитого, но также и из-за пандемии.

Вспоминаем об этом случае, наверное, почти каждое 15 число каждого месяца. Особенно интересно видеть ошарашенные лица людей, которые узнают, что одним из пассажиров того самого рейса был я Эрик Арстамян пассажирка самолета Airbus А321.

В тот день, 15 августа, Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс Москва — Симферополь. Почти сразу после взлета в турбину попали десятки птиц из-за чего отказали оба двигателя. Пилоту Дамиру Юсупову, а сейчас Герою России, удалось вопреки всему посадить самолет без погибших.

Безусловно, этот день считаем вторым днем рождения. 15 августа планирую сходить в церковь. вспоминает Арстамян.

Юноша отмечает, за это время у него был всего один полет — в сентябре 2019, тогда он возвращался обратным рейсом домой. «Некий страх остался в сердце, поэтому каждое колебание самолета в лишний раз заставляло поволноваться», — поделился Арстамян. Также он отметил, после этого ни с кем из пассажиров рокового рейса не общался.

Накануне еще несколько пассажиров рассказали об аварийной посадке самолета на кукурузное поле. Они вспомнили момент приземления и атмосферу хаоса и страха, которая царила в салоне.