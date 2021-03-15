Эксперт объяснил, как вернуть деньги за некачественный товар

Глава организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов объяснил ИА Nation News, как вернуть в магазин некачественный товар.

Отмечается, что в первую очередь надо обратиться к продавцу с просьбой вернуть деньги. При себе должен быть чек и паспорт. Если товар был куплен по карте, то можно взять выписку, подтверждающую, что покупка была совершена именно в этом магазине.

«Если товар находится на гарантии, иногда необходимо показать заполненный гарантийный талон, чтобы можно было определить серийный номер», — добавил собеседник информагентства.

Если магазин отказал в возврате денег, то стоит обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд.

«Больше 80% решений по искам потребителей выносятся в пользу граждан», — заметил Павлов.