Общество 07 июня 2023, 11:27 Нейротренер Че посоветовал ходить в разговорные клубы, чтобы быстрее выучить иностранный язык

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Выучить иностранный язык можно в любом возрасте. главное, чтобы было желание. Об этом сайту «Страсти» рассказал нейротренер и тренер по речи Сергея Че.

По его словам, чаще всего люди считают, что у них способностей к языку, испытывают сложности с запоминанием новых слов и плохо разбирают беглую речь. Другие ссылаются на возраст и говорят, что учиться уже поздно. Однако, по словам эксперта, все это лишь отговорки, которые не помешают заговорить на новом языке.

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Помогут в этом несколько советов. Во-первых, поездки в страны, где придется ежедневного общаться с иностранцами. Во-вторых, занятия с репетитором или в разговорных клубах. Наконец, нужно тренировать артикуляцию с тренером.

«Если исключите один из этих элементов из обучения, учиться вы будете долго», — добавил Сергей Че.

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