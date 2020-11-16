МВД будет использовать нейросети при поиске серийных убийц

МВД показало проект по внедрению в работу искусственного интеллекта. С помощью нейросети правоохранители будут вычислять серийных убийц и составлять фотороботы по ДНК нарушителя.

Презентация проекта прошла на стратегической сессии, которую проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РБК со ссылкой на источник. Согласно проекту, МВД планирует использовать нейросети в программном обеспечении для выявления серийных преступлений.

Кроме того, искусственный интеллект хотят привлечь для определения внешних анатомических признаков преступников по ДНК. Сам биоматериал будут собирать на месте преступления, это может быть, например, кровь. В МВД пока информацию о внедрении нейросети официально не комментировали.

По опубликованным на сайте правительства данным, в стратегической сессии участвовали руководители цифровой трансформации нескольких ведомств. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что МВД должно обеспечить детализацию мероприятий по внедрению решения. Это указано в протоколе по итогам сессии.