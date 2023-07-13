Общество 13 июля 2023, 13:11 Нейросеть «Жириновский» предложили сделать членом ЛДПР Председатель ЛДПР Слуцкий: нейросеть «Жириновский» может получить партбилет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нейросеть «Жириновский» может получить партийный билет и стать членом ЛДПР, но окончательное решение пока не принято. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

«На ближайший съезд партии будет вынесен вопрос о возможности, в качестве исключения, выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму», — сказал он.

Реклама

По словам Слуцкого, партия меняется и идет в ногу со временем. Возможное принятие нейросети в ЛДПР он назвал данью памяти политическому наследию Владимира Жириновского, а также шагом в направлении развития научно-технологического прогресса.

ЛДПР показала работу нейросети «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме. Искусственный интеллект представляется цифровым учеником экс-лидера партии и говорит его голосом. Нейросеть создали на основе выступлений, писем, заявлений и трудов политика. Работа над ней еще продолжается. Всего нейросеть должна будет изучить около 18 тысяч часов записи. Главной ее задачей создатели считают просвещение.

На ПМЭФ нейросеть «Жириновский» дала прогноз, чем закончится спецоперация. Искусственный интеллект предрек, что СВО продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей, написал «Царьград».