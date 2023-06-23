Эксклюзив 23 июня 2023, 16:53 Нейросеть спрогнозировала маршрут для Форреста Гампа в России Нейросеть Midjourney: Форрест Гамп пробежал бы от Петербурга до Транссибирской магистрали Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Легендарный фильм «Форрест Гамп» вышел на большие экраны 23 июня 1994 года, а герой актера Тома Хэнкса стал известен на весь мир благодаря запоминающейся манере бега. «360» попросила нейросеть Midjourney построить маршрут для главного героя картины, если бы он бежал по России.

Свой путь Форрест начал бы из Санкт-Петербурга, где он посетил бы Петропавловскую крепость, Эрмитаж и пробежался по Невскому проспекту. Затем главный герой отправился в Москву, чтобы насладиться Собором Василия Блаженного, Кремлем и Красной площадью.

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Затем Форрест захотел бы увидеть воочию красоты Подмосковья и побежал в Коломну. Древние церкви, вкусные пряники и каменные стены не оставили бы его равнодушным. Его путь продолжится в усадьбах Архангельское и Абрамцево, а также Суздале и Сергиеве Посаде, одних из самых древних городов Золотого Кольца России.

В конце маршрута Форрест продолжит удивительное путешествие на Транссибирской железной дороге, чтобы насладиться живописными пейзажами России.

Фильм «Форрест Гамп» вышел на экраны в 1994 году. Картина завоевала шесть наград престижной кинопремии «Оскар».