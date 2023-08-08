Общество 08 августа 2023, 18:52 Нейросеть сгенерирует семейные гербы для молодоженов на Московском урбанфоруме Уханева: нейросеть сгенерирует семейные гербы для молодоженов в День любви на МУФ © Depositphotos.com / Ruslan Grigoriev

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В рамках Дня любви, который состоится 23 августа на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в Гостином Дворе, пройдут торжественные церемонии бракосочетания. Каждой паре молодоженов вручат семейный герб, созданный с помощью нейросети. Об этом рассказала начальник управления столичного ЗАГС Светлана Уханева.

По ее словам, каждая супружеская пара рассказала о 10 наиболее значимых для нее ценностей, которые являются ключом к счастливому браку. На основе этой информации нейросеть сгенерирует индивидуальный семейный герб.

Нейросеть сгенерирует на их основе индивидуальные изображения, которые будут символизировать герб новой семьи. Он будет отображаться на экранах во время церемоний бракосочетания. Светлана Уханева

После церемонии изображение передадут молодоженам любым удобным для них способом.

Ранее сообщалось, что 3 августа на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдет «Бал влюбленных». В нем примет участие 150 пар.