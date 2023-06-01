Общество 01 июня 2023, 11:34 Нейросеть назвала пять качеств, которые делают женщин отличными начальниками «360» спросил нейросеть, какие качества делают женщин хорошими боссами Телеканал «360»

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Психологи из Великобритании пришли к выводу, что женщины благодаря своим личным качествам способны руководить коллективом лучше мужчин. Исследование, в котором приняли участие четыре тысячи человек, показало, что женщины-начальники более внимательны к чувствам подчиненных и легче идут на компромиссы. «360» спросил нейросеть, что же делает женщин отличными боссами.

Искусственный интеллект назвал пять главных качеств, благодаря которым женщины-боссы имеют преимущество. Это эмпатия, коммуникабельность, решительность, мультизадачность и мотивированность.

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Нейросеть (как и британские ученые) «считает», что женщины, как правило, лучше понимают чувства и потребности других, что помогает им создавать благоприятную рабочую атмосферу и эффективно управлять командой. Как правило, женщины более коммуникабельны и легче устанавливают хорошие отношения с коллегами и клиентами. В трудной ситуации и в тех случаях, когда нужно принять сложное решение, они способны проявить уверенность.

Кроме того, женщины эффективно управляют своим временем и способны выполнять сразу множество задач. А еще они могут быть очень мотивированными и амбициозными, что помогает им достигать поставленных целей и вдохновлять команду.