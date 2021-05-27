Нейросеть научилась прогнозировать урожай

Российские ученые совместно с Яндексом создали интеллектуальную систему, которая умеет прогнозировать урожай. Она умеет оценивать состояние сельхозкультур на разных стадиях созревания.

После сбора урожая с помощью системы можно спланировать цепочку логистики и дистрибуции сельхозпродукции. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Яндекса.

Разработчики объяснили, что фермеру для прогноза нужно будет сфотографировать угодья на телефон, затем загрузить фотографию в «Яндекс. Облако». После обработки фотографии специально обученная нейронная сеть сравнит изображение с эталонными снимками плодов и соцветий.

«Алгоритм в режиме реального времени выдает прогноз в виде графиков и таблиц, создаваемых в облачном сервисе визуализации данных Yandex DataLens. С его помощью можно показать на карте даже отдельные деревья с оценками урожай по каждому», — рассказал представитель Яндекса.

Над системой мониторинга урожая работали ученые биофака МГУ, Федерального научного центра (ФНЦ) имени Мичурина, Тамбовского госуниверситета, Агринженерного центра ВИМ.