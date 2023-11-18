18 ноября 2023, 05:37
Нейросеть изобразила Россию сильным медведем, а США – в виде неизвестного чудовища
Нейросеть показала США, Россию, Францию, Италию и Польшу в виде животных
Пользователь Reddit под ником tias23111 сгенерировал нейросетью различные страны в облике животных. Среди государств оказались США, Россия, Испания и Польша.
Судя по изображениям, искусственный интеллект ориентировался на известных стереотипах, связанных с определенными странами. Например, Россию нейросеть показала в образе могучего медведя в военной экипировке. Животное стояло на фоне московского Кремля и серьезно смотрело вперед.
Финляндию изобразили в виде лося, гуляющего по снежному городу, а Польша предстала в виде белого орла, который есть на гербе государства. Италию показали в образе белой мыши в сером пальто.
Среди запрошенных пользователем стран наиболее всего выделились США. Нейросеть изобразила государство в виде несуществующего животного – гибрида динозавра и быка, покрытого шипами и бородавками. На шее у чудовища висел американский флаг в виде слюнявчика, будто зверь намерен съесть любого, кто к нему приблизится.
США
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Искусственный интеллект
Россия
Франция
Нейросети
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