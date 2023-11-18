Общество 18 ноября 2023, 05:37 Нейросеть изобразила Россию сильным медведем, а США – в виде неизвестного чудовища Нейросеть показала США, Россию, Францию, Италию и Польшу в виде животных Freepik

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Пользователь Reddit под ником tias23111 сгенерировал нейросетью различные страны в облике животных. Среди государств оказались США, Россия, Испания и Польша.

Судя по изображениям, искусственный интеллект ориентировался на известных стереотипах, связанных с определенными странами. Например, Россию нейросеть показала в образе могучего медведя в военной экипировке. Животное стояло на фоне московского Кремля и серьезно смотрело вперед.

Россия/Reddit

Финляндию изобразили в виде лося, гуляющего по снежному городу, а Польша предстала в виде белого орла, который есть на гербе государства. Италию показали в образе белой мыши в сером пальто.

Среди запрошенных пользователем стран наиболее всего выделились США. Нейросеть изобразила государство в виде несуществующего животного – гибрида динозавра и быка, покрытого шипами и бородавками. На шее у чудовища висел американский флаг в виде слюнявчика, будто зверь намерен съесть любого, кто к нему приблизится.

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