Нейросеть для поиска людей по частям тела создали в России

Российские разработчики создали нейросеть, которая способна распознать человека с высоты 150 метров. Изображения она обрабатывает на борту беспилотника в режиме реального времени. При этом ей достаточно всего одной части тела в кадре.

Создателями нейросети Kaspersky Neural Networks (KNN) стали специалисты «Лаборатории Касперского». С помощью анализа фото с дрона она может оценивать ущерб при наводнениях, ураганах, пожарах, искать пропавших людей в труднодоступных районах, сообщила газета «Известия».

Говоря о поиске людей, разработчики указывают, что нейросеть может значительно сэкономить время операции, а это часто бывает критично.

Алгоритм может распознать человека даже по одной части тела — голове, руке или ноге, утверждают разработчики. В зависимости от того, что изображено на снимке, нейросеть присудит объекту рейтинг по стобалльной шкале. Чем ниже балл, тем меньше шанс, что в кадр попал именно человек.

Спасатели считают, что всего один подходящий дрон — и KNN могут стоить как десяток аппаратов, работающих с системой обработки кадров только на земле.

Помимо этого, KNN можно использовать для геодезической, картографической и кадастровой деятельности, при оценке состояния посевов на полях, для выявления сорняков.