Общество 08 июня 2023, 12:33 Нейросеть для диагностики семи заболеваний запустили в Москве Заммэра Москвы Ракова: комплексный сервис ИИ научили распознавать семь заболеваний Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице появился второй комплексный сервис искусственного интеллекта, способный выявлять сразу семь различных заболеваний на компьютерной томограмме, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Алгоритмы научили выделять цветом на медицинских изображениях области, где есть подозрение на отклонения от нормы, и составлять текстовое описание для врача. Их могут использовать рентгенологи около 150 медицинских учреждений, включая детские клиники. Нейросети уже проанализировали более девяти миллионов лучевых исследований.

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На одном исследовании грудной клетки ИИ может распознать признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника и другие заболевания.

Уже три года мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в столичное здравоохранение. Одно из ключевых направлений — компьютерное зрение в лучевой диагностике. Анастасия Ракова Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития

Москва начала работать над цифровизацией системы здравоохранения уже более десяти лет. Применение компьютерного зрения в медицине сократило время диагностики заболеваний, улучшило точность диагноза и сделало лечение более эффективным для пациентов.