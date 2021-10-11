Нейропсихолог рассказал, как делать уроки с гиперактивным ребенком

Детский нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, что посадить за уроки гиперактивных детей порой бывает непросто. Выполнение домашних заданий становится настоящим испытанием для родителей. О том, как облегчить эту задачу, специалист сообщила изданию РИА ФАН.

Перед началом выполнения домашнего задания у ребенка следует повысить нейродинамику. Специалист советует сделать ребенку 10-15 приседаний или подтягиваний, чтобы ему хватило сил высидеть некоторое время за столом.

«Нам важно вместе с ребенком составить план: когда мы будем делать уроки, когда ребенок будет отдыхать. Когда ребенок начинает этот список составлять самостоятельно, то так становится более опытным, сознательным и более взрослым. Составили список и стараемся в это расписание умещаться. Выполняем [уроки] и видим, что ребенок опять на что-то отвлекается — нужно дойти до кухни и выпить стакан воды, сделать раз десять приседания и можно продолжать выполнять задания. Нам важно ребенка научить, что если он умеет управлять своим телом, то может в кратчайший срок сделать домашнее задание и остальное время оставить на отдых», — сообщила Наумова.

При этом сидеть над ребенком весь вечер не стоит. Важно, чтобы он учился делать уроки самостоятельно. В идеале детям еще до школы следует проходить нейропсихологическую коррекцию со специалистом, тогда ему будут легче даваться уроки и домашние задания, заключила нейропсихолог.