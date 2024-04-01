Общество 01 апреля 2024, 16:16 Нейропсихолог Макарова призвала строить доверительные отношения с детьми до подросткового возраста

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Дети в подростковом возрасте переживают переоценку ценностей, они учатся по-новому оценивать себя и окружающих, и родители могут поддержать их в этот непростой период только при налаженных отношениях. Об этом «ФедералПресс» рассказала детский нейропсихолог Кира Макарова.

Она объяснила, что крайне важно, чтобы между родителями и детьми было доверие. Причем устанавливать его нужно с самого раннего возраста. Также стоит привыкать разговаривать с ребенком, учить его делиться своими переживаниями и проблемами. В таком случае подростковый возраст удастся пережить без бунта.

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«И конечно, родителям хорошие и доверительные отношения с подростком нужно строить до наступления подросткового возраста, далее только спокойно ждать и принимать, быть открытыми и честными по отношению к своему ребенку», — Кира Макарова.

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