Нейропсихолог Макарова дала советы родителям, как организовать детскую комнату

Нейропсихолог Кира Макарова назвала четыре главных принципа, которых стоит придерживаться при планировании обустройства детской комнаты. Об этом она сообщила изданию «ФедералПресс».

Первое, что посоветовала спеуиалист, не вешать перед носом ребенка полки с книгами.

«Будущему ученику понадобится письменный стол и канцелярия. Обустраивая место для школьника, не стоит навешивать на стену перед лицом ребенка полки с книгами и учебной литературой», — сказала Макарова.

По ее словам, нагромождение пространства лишь действует на психику ребенку. Второе, на что обратила внимание специалист, место для отдыха не должно быть перегружено игрушками. Там должна стоять лишь кровать и ничего больше.

«Если ребенок гиперактивный или у него дефицит внимания, то для него стоит придерживаться принципа минимализма», — отметила нейропсихолог.

Она добавила, что игровую зону стоит разместить отдельно от учебной. Там можно поставить стеллажи для игрушек и постелить уютные коврики. Спортивная зона может находиться в этом же месте.