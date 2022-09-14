Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как приучить ребенка делать уроки самостоятельно | 360°

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Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Алевтина Кузьмина: родителям следует приучить ребенка делать «домашку» с самого сложного

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Нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина в беседе с журналистами Life рассказала, каким образом можно приучить ребенка делать уроки самостоятельно.

Она отметила, что если родитель соглашается на помощь, то тем самым укрепляет в ребенке нежелание учиться  самостоятельно.

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«Родители могут оказать помощь только в том случае, если ребенок покажет, что он пытался решить что-то сам. В случае если нет черновика или звучит аргумент „Мне ничего непонятно“, то можно сделать вывод, что он не пытался выполнить задание. И если родитель соглашается на помощь, то ребенок расслабляется, а нежелание учиться самостоятельно укрепляется», — сказала она.

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Кузьмина посоветовала родителям поставить условие: ребенок получит помощь лишь в том случае, если он покажет, что пытался решить что-то сам. Также она советует обозначить временные рамки. Ребенок должен понимать, что у него есть определенный отрезок времени, в который ему нужно самому сделать уроки.

Нейропсихолог также советует родителям приучать детей делать домашнее задание с самого сложного, а также пользоваться черновиком.

«Сидение над учебниками всей семьей обернется для школьника проблемами в будущем, когда выяснится, что вместо развития навыков решать проблемы он получил лишь хорошие отметки», — резюмировала специалист.

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