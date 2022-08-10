Нейропсихолог Кузьмина посоветовала не торопиться отдавать ребенка в школу

Обычно дети идут в первый класс в шесть с половиной лет, однако ничего страшного не случится, если ребенок пойдет в школу в семь, считает нейропсихолог, клинический психолог Алевтина Кузьмина. В разговоре с Life она рассказала, как понять, что ребенок еще не готов к школе и стоит подождать до следующего года.

Если ребенок умеет читать и писать, это еще не значит, что он готов к школе. Он должен хотеть туда пойти и не воспринимать школу как наказание, подчеркнула психолог.

«Во-вторых, прежде чем принимать решение о зачислении ребенка в школу, необходимо обратить внимание на его интеллектуальную [зрелость]: развитие функций внимания, памяти и мышления. Ребенок должен быть готов к целенаправленной самостоятельной деятельности, восприятию инструкций от взрослого человека», — рассказала психолог.

Кроме того, ребенок должен быть самостоятельным в бытовом плане: уметь самостоятельно приготовить учебное место, переодеться на урок физкультуры, завязать шнурки, разложить учебные принадлежности на столе. Также он должен комфортно чувствовать себя в детском коллективе и уметь соблюдать правила.