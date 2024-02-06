Общество 06 февраля 2024, 12:10 Нейропсихолог Каниметов: зависимость ребенка от гаджетов может указывать на проблемы с самореализацией

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Нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал, как снизить зависимость ребенка от гаджетов. Частое использование планшетов и смартфонов может указывать на проблемы с самореализацией у детей, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

В связи с этим специалист посоветовал следить за тем, как чадо справляется с текущими обязательствами.

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«В интернет-пространстве реализоваться гораздо проще: победить вымышленного врага, пройти какие-то уровни. И результат будет ярче», — пояснил Каниметов.

По его словам, запрет на гаджеты не принесет желаемый результат. Лучше обращать внимание на контент, который потребляет ребенок, подчеркнул нейропсихолог.