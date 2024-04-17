Общество 17 апреля 2024, 10:26 Нейропсихолог Каниметов рассказал, что универсального приема запоминания не существует

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Существует множество приемов «искусственного» запоминания, когда вы тренируете память, однако какого-то универсального нет. Об этом радиостанции Sputnik рассказал нейропсихолог Кубат Каниметов.

Эксперт привел в пример метод обратной развертки памяти, когда человек пытается воссоздать события прошедшего дня в обратном порядке. Есть также способ мнемотехники, при котором вы стараетесь фиксировать факты, исходя из ассоциаций.

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«Чтобы выбранный метод сработал, информация должна подаваться компактно, ее нужно разбить на части. Это не должно быть похоже на „последнюю ночь перед экзаменом“», — пояснил нейропсихолог.

Каниметов добавил, что чем больше элементов сенсорного восприятия будет задействовано, тем лучше вы усвоите информацию.