Общество 22 июня 2023, 11:03 Нейропсихолог Каниметов предостерег школьников от использования нейросетей

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Когнитивные способности человека могут серьезно пострадать из-за использования нейросетей, особенно это касается школьников. Об этом радиостанции Sputnik рассказал нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов.

Нейросети начинают работать вместо мозга, мешаю ему тренироваться и быть в тонусе. В результате он расслабляется, а человек перестает думать сам.

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«Дети, которые не включены в организационные моменты, не знают, например, как найти что-то в учебнике, но при этом хорошо используют интерактивные технологии, как правило, не очень успешны в рамках школьного обучения», — отметил Кубат Каниметов.

Он добавил, что для взрослых людей нейросети не несут такого вреда. Потому они уже умеют искать информацию, а мозг натренировал для принятия решений. В этом случае искусственный интеллект может быть незаменимым помощником.

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