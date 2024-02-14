Общество 14 февраля 2024, 11:18 Нейропсихолог Хвингия посоветовала писать от руки хотя бы несколько раз в неделю

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Нейропсихолог Ирина Хвингия призвала не отказываться от ручного письма. Оно иначе влияет на деятельность головного мозга, чем печатание на клавиатуре, пояснила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, использование ручки или карандаша активизирует те зоны, которые отвечают за чтение, речь, зрительное и произвольное понимание, а также ассоциативные истории.

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В связи с этим специалист посоветовала делать небольшие заметки от руки хотя бы несколько раз в неделю. Непрерывная работа за компьютером приводит к перевозбуждению центральной нервной системы, предупредила Хвингия.