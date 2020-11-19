Нейрофизиолог рассказал о благотворных свойствах мата

Это объясняется тем, что центральная нервная система воспринимает ругань как агрессию и приводит организм в состояние стресса. Находясь в таком тонусе, человек может не заметить сильную боль. Например, так происходит у спортсменов.

«Боксеры во время боя на ринге, несмотря на полученные травмы, продолжают сражаться. Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли», — пояснил специалист.

По его словам, когда человек использует бранные слова, уровень восприятия боли изменяется. При этом нельзя бесконечно подстегивать себя с помощью мата и ругани. Когда организм постоянно пребывает в состоянии стресса, растет нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы.

Важно соблюдать нормы приличия. Если неприятная ситуация происходит в театре, воспитанный человек не будет ругаться. Вместо этого он начнет обращать внимание на окружающих. Благодаря этому негативные эмоции станут сходить на нет.