Нейрофизиолог рассекретил детали смерти Владимира Ленина

Нейрофизиолог Валерий Новоселов изучил 410 листов медицинских документов, в которых описывается течение болезни политического деятеля СССР Владимира Ленина. Как сообщил «Московский комсомолец», в последние минуты жизни вождя мучали приступы рвоты.

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках, ему было 53 года. Новоселов сообщил, что большую часть последнего дня жизни Ленин спал, ближе к вечеру его дыхание участилось, стало прерывистым.

Около 17:30 температура поднялась до 37 градусов, пульс был 90. Спустя полчаса пациент впал в похожее на коматозное состояние. В правой части тела появились подергивания мускулатуры.

Ленина начало тошнить, он прикусил себе язык, часто скрипел зубами. В 18:45 к голове произошел резкий прилив крови, а спустя пять минут его дыхание прекратилось. В течение получаса медики пытались реанимировать вождя, но безрезультатно.

«Ленин лечился только от нейросифилиса, в этом диагнозе врачи не сомневались», — рассказал Новоселов.

На публикацию документов о смерти Ленина наложен запрет на 100 лет, он истечет 21 января 1924 года.