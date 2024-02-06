Общество 06 февраля 2024, 14:57 Нейробиолог Орехова: геном отца не сильнее материнского влияет на риск аутизма у ребенка

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Ведущий научный сотрудник МЭГ-центра Московского государственного психолого-педагогического университета Елена Орехова развеяла миф о приоритетном влиянии генома отца на риск появления аутизма у ребенка. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Для большинства форм аутизма это кумулятивный эффект — и от мамы, и от папы», — отметила нейробиолог.

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Так, один из видов расстройства — синдром ломкой X-хромосомы — обычно передается мальчикам от матери, добавила эксперт.