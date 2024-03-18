18 марта 2024, 13:13
Нейробиолог Лав: животное молоко в кофе существенно снижает пользу напитка
Нейробиолог Роберт Лав посоветовал отказаться от использования животного молока при приготовлении кофе. Такой ингредиент существенно сокращает пользу бодрящего напитка, отметил эксперт в беседе с Express.
Он напомнил, что кофе — отличный источник полифенолов, которые помогают защититься от некоторых видов рака, диабета и других заболеваний.
Реклама
Однако молоко снижает способность организма усваивать эти вещества, пояснил специалист. Он рекомендовал обратить внимание на альтернативные продукты, например из кокоса или кешью, добавил сайт kp.ru.
Продукты
Реклама
Реклама