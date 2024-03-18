Общество 18 марта 2024, 13:13 Нейробиолог Лав: животное молоко в кофе существенно снижает пользу напитка

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Нейробиолог Роберт Лав посоветовал отказаться от использования животного молока при приготовлении кофе. Такой ингредиент существенно сокращает пользу бодрящего напитка, отметил эксперт в беседе с Express.

Он напомнил, что кофе — отличный источник полифенолов, которые помогают защититься от некоторых видов рака, диабета и других заболеваний.

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Однако молоко снижает способность организма усваивать эти вещества, пояснил специалист. Он рекомендовал обратить внимание на альтернативные продукты, например из кокоса или кешью, добавил сайт kp.ru.