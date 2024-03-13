Общество 13 марта 2024, 16:20 Нейробиолог Ключарев: удивление позволяет мозгу приобретать новые навыки

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Человеческий мозг учится на основании удивления. Он приобретает новые навыки благодаря эффекту неожиданности, сообщил нейробиолог, эксперт программы «Удивительные люди» Василий Ключарев в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, нейромедиатор дофамин выделяется именно тогда, когда люди удивляются. Мозг требует постоянного обновления и обучения. Если человек перестал удивляться, это должно стать тревожным сигналом.

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«Это важнейшее свойство нашего мозга, ведь удивляемся мы для того, чтобы научиться чему-то. Если вы все знаете и все умеете, то вас ничего не удивляет», — отметил Ключарев.