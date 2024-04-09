09 апреля 2024, 12:26
Нейл-стилист Корнева: миндалевидная форма ногтей поможет визуально удлинить пальцы
Нейл-стилист Елена Корнева рассказала, какой маникюр поможет визуально удлинить пальцы. В данном случае стоит присмотреться к миндалевидной форме ногтей, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
Еще один плюс такого варианта — устойчивость к ломкости, добавила специалист.
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Она также посоветовала обратить внимание на покрытие естественных и нюдовых оттенков. Например, бежевый и кремовый цвета способны сделать ногти более изящными.
Красота
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