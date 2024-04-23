23 апреля 2024, 15:40
Нейл-мастер Капля посоветовала отказаться от использования крема для рук перед маникюром
Нейл-мастер Анна Капля перечислила правила, которые помогут получить наиболее качественный результат от маникюра. Перед самой процедурой стоит отказаться от использования крема или масла для рук, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, питательное средство провоцирует образование влаги на коже. В итоге происходит плохое сцепление материала с ногтевой пластиной.
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После посещения салона желательно избегать длительных контактов с водой. Следующие 72 часа кожно-липидная мантия будет восстанавливаться после механического воздействия, пояснила специалист.
Красота
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