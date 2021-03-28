Неизвестный затолкал девушку в багажник машины в Перми. Видео

В Сети появилось видео, на котором мужчина затолкал упирающуюся девушку в багажник и уехал. Рядом стояли несколько мужчин — они никак не вмешались в происходящее. Полиция начала проверку, чтобы понять, это пранк или настоящее похищение.

Об этом сообщила «Говорит Москва». Издание уточнило, что все произошло возле дома № 8 по улице Халтурина в Перми. На кадрах видно, как мужчина подводит девушку к машине и открывает багажник. Она активно сопротивляется, но мужчина заталкивает ее внутрь и садится в машину. Рядом с автомобилем стоят еще несколько человек — они никак не вмешались в ситуацию.

Когда машина начала отъезжать, к ней подбежал еще один мужчина. Он встал на дороге, заблокировав движение, а когда водитель поехал, запрыгнул ему на капот. Несмотря на это, автомобиль не остановился, и мужчине пришлось слезть — видно, как он кинул что-то вслед уезжающему транспортному средству.

В комментариях к видео некоторые пользователи предположили, что это пранк, а не реальное похищение. Многих смутил тот факт, что на оригинальное видео по непонятным причинам наложен фильтр.

По данным Life, похищения действительно не было — как и пранка. Источник сообщил изданию, что все произошло вечером 27 марта. В тот день 27-летняя девушка отдыхала у друзей вместе со своим 30-летним парнем. В какой-то момент мужчина захотел вернуться домой, но его пьяная спутница отказалась и начала истерику. В результате парень силой вывел ее из-подъезда и затолкал в багажник.