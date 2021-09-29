Неизвестный забрался под крышу во Внуково

Неизвестный мужчина забрался под крышу столичного аэропорта Внуково. На место уже приехали спасатели, но пока они только готовятся спустить мужчину.

Снятое в аэропорту видео опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, что мужчина в темной одежде ходит по железным балкам под самым потолком. Он перешагивает через препятствия и довольно быстро движется, держась руками за балки. За действиями мужчины наблюдают стоящие внизу посетители аэропорта.

На место уже прибыли правоохранители и спасатели. Пока специалисты не начали спасать неизвестного. Как уточнил Telegram-канал FlightMode, мужчина не выдвигает никаких требований и говорит на испанском языке.

Сейчас с мужчиной ведут переговоры на испанском с помощью громкоговорителя. В какой-то момент он начал разбивать отражатели. Пока все обстоятельства продолжают выяснять.