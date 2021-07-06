Неизвестный вырвал батарею, затопил подъезд и украл велосипед в Ленинградской области

В поселке городского типа Янино во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина ворвался в подъезд одного из домов, устроил потоп и сбежал, прихватив с собой велосипед. Также неизвестный успел вырвать ручку от входной двери. Об этом написали «Невские новости».

В ходе выяснения подробностей стало известно, что хулигану не удалось зайти в дом через дверь и он решил залезть по пожарной лестнице. На третьем этаже мужчина нашел велосипед, который оставили жильцы дома на лестничной площадке. Спустившись вниз, злоумышленник вырвал батарею, тем самым устроив небольшой потоп, а затем сбежал.

Инцидент произошел около пяти утра, поэтому никто из жильцов мужчину не видел. Управляющая компания многоэтажного дома устраняет последствия инцидента. О том, нашли ли нарушителя порядка, пока не известно.