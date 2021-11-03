Неизвестный унес стул с могилы Децла на Пятницком кладбище

Могилу российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) обокрал неизвестный мужчина. Он забрал с собой стул, который находился около места погребения артиста. Фотографию и видео с места событий опубликовала на своей странице в Instagram мать исполнителя Ирина Толмацкая.

Она попросила подписчиков опознать похитителя и потребовать от него украденный стул обратно.

«Хочу обратиться к вам, мои друзья. Кто знает этого человека, передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место», — говорится в сообщении.

На опубликованных в Instagram кадрах можно увидеть, как мужчина сначала стоит около могилы Децла, а после забирает стоящий там стул и уходит.

Децл скончался после выступления в одном из ночных клубов Ижевска в феврале 2019 года. Исполнитель почувствовал сильное недомогание, но прибывшие на место врачи спасти его не смогли. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сообщения о запрещенных веществах в крови музыканта опровергли. В конце июля прошлого года родители рэпера установили на его могиле памятник.