Неизвестный украл с похорон сатирика Трушкина более полумиллиона рублей

На похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина произошла кража. Неизвестный украл у одного из присутствовавших на панихиде более полумиллиона рублей. Свое лицо он скрыл под медицинской маской.

Вором оказался человек, представившийся Николаем и помощником Евгения Петросяна. Об этом в интервью «Собеседнику» рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.

Злоумышленник заявил, что его прислали помогать семье Трушкина, а сам Петросян не появится на похоронах, так как опасается подцепить инфекцию.

Молодой человек действительно помог: вместе с остальным нес гроб и венки. Затем он вскрыл машину, принадлежащую главе ритуальной службы и забрал лежавший там кошелек. В нем было 520 тысяч рублей.

Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения, но лицо преступника запомнилось немногим из-за масочного режима.

«Был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил», — поделился Затравкин. По его словам, недалеко от места похорон была припаркована машина, где вора ждали его подельники.

Подозреваемого объявили в розыск.

Анатолий Трушкин скончался от COVID-19 в начале июня в возрасте 78 лет. За жизнь писателя врачи боролись около месяца.