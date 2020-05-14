Неизвестный сломал руку сотруднику агентства Ura.ru

У сотрудника информационного агентства сломана рука.

ЧП произошло в ночь на 14 мая. Около магазина «Пивлавка» по улице Луначарского собралась шумная компания. Заикин, который живет по соседству, сделал замечание с балкона и вызвал полицию. Вскоре мужчина вышел из дома, тогда на него и напали.

«Как только я открыл дверь подъезда, мне прилетел удар ногой. Я упал, и меня стали запинывать. Лицо закрывал, поэтому один из ударов пришелся по руке», — рассказал журналист.

В темноте он не рассмотрел лицо нападавшего. После столкновения Заикин обратился в травмпункт, где ему поставили диагноз «перелом правой лучевой кости со смещением». Также он вызвал полицию, которая приехала после его возвращения из медучреждения.

Правоохранители устанавливают очевидцев ЧП и личность нападавшего. Позднее пострадавшего направят на судебно-медицинское обследование для установления степени тяжести вреда здоровью.

По словам Заикина, он многократно обращался в МВД и полицию. Он жаловался на шумную компанию возле пивной. Иногда стражи порядка реагировали на звонки, но завсегдатаи пивнушки разбегались, когда подъезжала полицейская машина. Помимо этого сотрудник Ura.ru выяснил, что в неурочные часы работники пивной продавали алкоголь с наценкой. Хотя с 19:00 на время режима самоизоляции продажа алкоголя запрещена указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.