Неизвестный слил в интернет видео операции в кабинете гинеколога в Приморье

Неизвестный в городе Артем выложил в интернет видеотрансляцию интимной операции, которую проводили в кабинете гинеколога. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю редакции «Московского Комсомольца».

В ведомстве уточнили, что трансляция велась из одной местной клиники, однако, из какой именно, неизвестно. В прямом эфире в открытом доступе транслировались кадры оперативного вмешательства, которые из-за своего интимного характера очень быстро разошлись по социальным сетям, несмотря на то, что были опубликованы всего несколько минут, а после — удалены. Позже об этом написали СМИ, из-за чего в правоохранительных органах начали проверку.

Видеооператор, который обнародовал то, что явно не должно было попасть в поле зрения большинства, нарушил неприкосновенность частной жизни пациентки, находящейся в тот момент на операционном столе. Сейчас началась доследственная проверка. В Минздраве уже ответили сотрудникам Следственного комитета, что артемовская больница не может быть причастна к такому правонарушению.