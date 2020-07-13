Неизвестный обстрелял припаркованные машины в Видном

13 июля в районе Видного в Ленинских горках около дома 11 в Северном квартале неизвестные стреляли по машинам. Пострадало пять автомобилей, передает корреспондент «360».

Во всех пострадавших машинах разбиты окна. Из чего именно вели стрельбу — пока не ясно. По предварительным данным, никто из прохожих не попал под обстрел и не был задет осколками.

Ранее стало известно об огнестрельном ранении подростка в Железнодорожном. Врачи, установившие характер травмы, обратились в полицию. Выяснилось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по детям из неустановленного оружия, а перед этим бросал в них яйца. Он ранил подростка в левое предплечье, мальчика госпитализировали.

Также в Подмосковье задержали поляка с незарегистрированных оружием. Он прятал револьвер и пистолеты с патронами в квартире в Рузском городском округе.