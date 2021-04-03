Неизвестный бросил в пикетирующих около УК в Саратове страйкбольную гранату. Люди пустились наутек

Жители Саратова собрались около УК «Красная» в Саратове, чтобы выразить свое возмущение. Пикетирующие узнали, что руководитель компании, который является депутатом-коммунистом, якобы тратит деньги УК на партийные нужды. Недовольных разогнал неизвестный страйкбольной гранатой. Прокуратура начала проверку.

«3 апреля года в дневное время у помещения управляющей компании в сторону находящихся там группы людей был брошен предмет, от которого произошел хлопок. На место происшествия выехали представители прокуратуры Ленинского района Саратова и органов полиции», — сообщил сайт надзорного ведомства региона.

В прокуратуре добавили, что проверят обстоятельство происшествия и деятельность управляющей компании, из-за которой люди вышли на улицу.

В конце февраля на станции метро «Славянский бульвар» в Москве задержали мужчину с пейнтбольной гранатой. Во время задержания он лег на пол и стал кричать.