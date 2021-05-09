Неизвестные выпустили 300 собак из рязанского питомника

Неизвестные выпустили из рязанского питомника около 300 собак. Сейчас специалисты заняты их отловом.

Животные сбежали из питомника, который находится на территории бывшего завода «Центролит». По данным администрации Рязани, примерно в 03:00 ночи неизвестные вывели из строя камеру видеонаблюдения и открыли вольеры. В результате собаки разбежались по всему городу.

«Собаки выбежали на улицу. Сотрудники учреждения совместно с привлеченными службами приняли оперативные меры по отлову животных», — передал сайт kp.ru слова представителя пресс-службы горадминистрации.

По предварительным данным, осталось поймать только пять собак. Однако две собаки погибли. Одну насмерть сбила машина, вторую загрызли другие, сообщается в группе службы по контролю за безнадзорными животными. Из-за случившегося полиция начала проверку.

Источник фото: страница службы по контролю за безнадзорными животными во «ВКонтакте»

Несколько дней назад девушка спасла двух детей от нападения озверевшей собаки в деревне Кондратово Пермского края. Собака сначала прыгнула на младшую из сестер, но после переключилась на старшую. Она укусила девочку за лицо. Отец пострадавших во время случившегося был занят загрузкой вещей в машину.