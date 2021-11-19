Неизвестные ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде и потребовали у сотрудников показать QR-коды

Неизвестные люди ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде. Они потребовали у начальника управления и сотрудников предъявить QR-коды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Группа граждан пришла в Роспотребнадзор. Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к [главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге] Зубаревой <…>, нарушив нормальную работу управления», — процитировало агентство слова собеседника.

По данным источника, охранник нажал тревожную кнопку. Однако когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, они уже не застали нарушителей порядка. Сейчас их личности устанавливают. Ведомство продолжило работать в штатном режиме.

Агентство также опубликовало видео — на кадрах видно, что в Роспотребнадзор ворвались несколько женщин. Они представились «народным контролем» и потребовали у Зубаревой паспорт и QR-код. Когда глава ведомства ушла от них в другую комнату и закрыла дверь, женщины пошли по кабинетам. Они снимали сотрудников на видео и требовали у них паспорта и QR-коды. При это никто из них не стал показывать свои документы.

Во время обхода здания они засняли несколько человек без медицинских масок на лице. Когда одна из сотрудниц спросила, кто их впустил в здание, женщина ответила, что народ. При этом сами «проверяющие» тоже были без масок.