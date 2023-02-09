Общество 09 февраля 2023, 17:06 Неизвестные вернули «Мостотресту» в Петербурге секцию перильного ограждения

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На прошлой неделе в Петербурге с набережной реки Фонтанки пропала секция перильного ограждения. В «Мостотресте» рассказали, что недостающие детали вернули на базу предприятия, написал «Петербургский дневник».

Позже стало известно, что секция решетки исчезла сразу после аварии, случившейся 3 февраля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подъехавшая к набережной «Газель» увезла решетку в неизвестном направлении.

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Вечером 8 февраля какие-то люди привезли секцию перильного ограждения на базу «Мостотреста». Ограждение практически не повредилось, говорится в пресс-службе компании.

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