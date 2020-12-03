Краснодарцы в защитных костюмах обнесли ломбард под гимн России. Видео

В Сети появилось видео необычного ограбления краснодарского ломбарда. Двое неизвестных в костюмах спецзащиты и масках спокойно зашли в помещение и вынесли из него ценные вещи. Перед тем, как начать преступные действия, злоумышленники включили гимн России.

На кадрах видно, что продавец не смог оказать сопротивления. Мужчины сразу повалили девушку на пол и положили лицом вниз. После грабители начали активно собирать с витрин драгоценности. Для этого они взяли с собой коробку. Процедура заняла буквально меньше минуты.

Когда преступники ушли, продавец резко вскочила и побежала к телефону. На этом запись прерывается. В полиции пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Сколько составил материальный ущерб — неизвестно.

Несколько дней назад злоумышленники в медицинских масках ограбили столичный магазин. Ущерб оценивается почти в 200 тысяч рублей.