Краснодарцы в защитных костюмах обнесли ломбард под гимн России. Видео
В Сети появилось видео необычного ограбления краснодарского ломбарда. Двое неизвестных в костюмах спецзащиты и масках спокойно зашли в помещение и вынесли из него ценные вещи. Перед тем, как начать преступные действия, злоумышленники включили гимн России.
На кадрах видно, что продавец не смог оказать сопротивления. Мужчины сразу повалили девушку на пол и положили лицом вниз. После грабители начали активно собирать с витрин драгоценности. Для этого они взяли с собой коробку. Процедура заняла буквально меньше минуты.
Когда преступники ушли, продавец резко вскочила и побежала к телефону. На этом запись прерывается. В полиции пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Сколько составил материальный ущерб — неизвестно.
Несколько дней назад злоумышленники в медицинских масках ограбили столичный магазин. Ущерб оценивается почти в 200 тысяч рублей.