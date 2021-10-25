Неизвестные устроили пьянку на даче матери известного блогера

Неизвестные мужчины устроили попойку на даче матери блогера и продюсера из Тюмени Пети Плоскова. Женщину в ответ на замечание обматерили и попытались прогнать с собственного участка. Об этом Плосков рассказал на своей странице в Instagram.

«Я сейчас нахожусь в Москве, а моя любимая мамочка живет в Тюмени. Она приехала на свою дачу и обнаружила там бухающих неизвестных людей. Она попросила их уйти, и они начали ее унижать, материть и выгонять с дачи», — сообщил блогер.

Он отметил, что полиция сейчас разбирается с этим происшествием, и признался, что находится в шоковом состоянии. По словам Плоскова, его мама — уважаемый в Тюмени человек. Она очень культурная, поэтому не могла спровоцировать неизвестных мужчин на грубость.

Продюсер поделился с подписчиками видео, которое сняла женщина. На нем видно, что его мать оскорбляет самый молодой из пьяной компании. Приятели попытались утихомирить грубияна, но он продолжил говорить гадости.

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