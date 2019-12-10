Неизвестные срезали дорожный знак в Пензе

Инцидент произошел недалеко от стоянки возле магазина запчастей для автомобилей. Начальник городского Департамента ЖКХ Максим Иванкин опубликовал на личной странице в Facebook видеозапись с камеры наблюдения. На ней видно, как неизвестные избавляются от дорожного знака.

«Вот так и пропадают знаки с УДС [улично-дорожной сети]. Самовольный демонтаж знака „Пешеходный переход“, ул. Дружбы», —уточнил Иванкин.

Видеоролик также появился в группе «ЭТО ПЕНЗА, КАРЛ! Новости Пензенской области» в социальной сети «ВКонтакте». На нем мужчина срезает металлический столб болгаркой, пока его помощник придерживает знак. Два других человека следят за обстановкой.

Мужчинам грозит наказание по административной статье в размере до 300 тысяч рублей.