Неизвестные сорвали пломбы на входе в опечатанный Adrenaline Stadium

Неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium на Ленинградском проспекте в Москве, который опечатали за нарушение коронавирусных мер во время концерта группы «Кипелов». Об этом рассказала начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова.

«Седьмого декабря был опечатан главный вход в помещения концертного зала, а также вход для VIP-зрителей. В настоящее время пломбы по опечатыванию сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатывание», — процитировало Тарасову агентство городских новостей «Москва».

Врач пообещала передать информацию в ОВД по Северному административному округу и в Савеловский суд.

«Расследование по срыву пломб будет вести полиция, было ли это случайно или преднамеренно», — добавила Тарасова.

В Сети ходит информация, что пломбы сорвала ООО «Национальная концертная компания». Но это еще предстоит доказать, отметила она.

За нарушение ковидных мер «Национальную концертную компанию» уже привлекали к административной ответственности. По решению суда клуб временно не работал в течение 30 суток.

Музыканты группы «Кипелов» выступили 4 декабря. На концерте собрались тысячи фанатов, которые не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Из-за этого Роспотребнадзор опечатал московский клуб до решения суда. Руководителям заведения грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком на 90 суток.

Роспотребнадзор также проведет проверку после концерта певицы Zivert в Красноярске, писало агентство Ura.ru.