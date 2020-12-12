Неизвестные сорвали пломбы на входе в опечатанный Adrenaline Stadium
«Седьмого декабря был опечатан главный вход в помещения концертного зала, а также вход для VIP-зрителей. В настоящее время пломбы по опечатыванию сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатывание», — процитировало Тарасову агентство городских новостей «Москва».
Врач пообещала передать информацию в ОВД по Северному административному округу и в Савеловский суд.
«Расследование по срыву пломб будет вести полиция, было ли это случайно или преднамеренно», — добавила Тарасова.
В Сети ходит информация, что пломбы сорвала ООО «Национальная концертная компания». Но это еще предстоит доказать, отметила она.
За нарушение ковидных мер «Национальную концертную компанию» уже привлекали к административной ответственности. По решению суда клуб временно не работал в течение 30 суток.
Музыканты группы «Кипелов» выступили 4 декабря. На концерте собрались тысячи фанатов, которые не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Из-за этого Роспотребнадзор опечатал московский клуб до решения суда. Руководителям заведения грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком на 90 суток.
Роспотребнадзор также проведет проверку после концерта певицы Zivert в Красноярске, писало агентство Ura.ru.