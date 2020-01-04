Неизвестные прострелили электрическую подстанцию в Якутии

В Якутии неизвестные повредили электрическую подстанцию. Это произошло в городе Мирном. Энергетики устраняют повреждение, рассказали в пресс-службе ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».

Как рассказали в энергетической компании, энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» устраняют повреждение радиатора охлаждения трансформатора 4 Т на подстанции мощностью 110 киловатт «Западная» в городе Мирном. Аварийное отключение этой подстанции произошло 3 января в 19:34.

Из-за сработавшей автоматики на некоторое время без света остались жители Мирного. Электричества не было до тех пор, пока не сработала автоматика повторного включения. Причина срабатывания автоматики стала понятно, когда на место прибыли ремонтники.

На радиаторе охлаждения трансформатора 4 Т энергетики обнаружили пулевое отверстие. Об этом были проинформированы правоохранители. Полиция начала расследование этого происшествия.

«Бригада специалистов службы изоляции перенапряжений и испытаний ЗЭС ведет ремонтные работы на трансформаторе. Ограничений электроснабжения потребителей нет», — добавили в пресс-службе ЗЭС ПАО «Якутскэнерго».