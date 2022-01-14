Неизвестные потребовали $20 тыс за разминирование гимназии в Ставрополе

В Ставпополе неизвестные потребовали 20 тысяч долларов за то, что они обезвредят бомбы, якобы, установленные в гимназии № 24 столицы региона.

Как сообщил newstracker.ru уже третий день подряд из учебного заведения сотрудники экстренных служб вынуждены эвакуировать учащихся и персонал. Неизвестные утверждают, что здание заминировано, но его обследование этого не подтверждает.

По словам главы региона Владимира Владимирова, срывы уроков, обусловленные эвакуацией, когда из-за коронавируса школы и так работают с перерывами, крайне негативно сказываются на учебе. В связи с этим он намерен проконсультироваться с учителями.

Неизвестные утверждают, что заминированы все учебные заведения Ставрополя. Но в девяти уже обследованных школах ничего опасного не нашли.