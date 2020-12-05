Неизвестные попытались похитить девушку прямо на улице в Хасавюрте. Видео

Трое молодых людей попытались украсть в Хасавюрте девушку, но им помешал проезжавший мимо мужчина. Видео появилось во «ВКонтакте».

Девушка шла по улице с подругой. Возле них остановились две машины, из которых вышли трое молодых людей. Злоумышленники попытались силой посадить в легковушку местную жительницу. Завязалась потасовка.

Вскоре рядом с ними остановился еще один автомобиль. Водитель пришел девушке на помощь. Он оттолкнул и избил хулиганов.

Почему злоумышленники напали именно на эту девушку, пока неизвестно.

Ранее житель города Мыски Кемеровской области похитил бывшую сожительницу, которую увидел на улице с ребенком. Мужчина предложил с ним прокатиться, после он ударил женщину, затолкал ее в машину и уехал. Спустя время он приехал с потерпевшей к участковому. Возбуждено уголовное дело.