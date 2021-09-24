Неизвестные отравили медведей в уральском зоопарке

Неизвестные отравили двух бурых медведей с кличками Степан и Маша, которые обитают в зоопарке Челябинска. На территории зоопарка нашли сумку с фаршем и вареным мясом, в которые мог быть добавлен яд.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в мэрии Челябинска.

«Сотрудники Челябинского зоопарка обеспокоены и полагают, что совершено преступление и животные были отравлены умышленно: на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом, общим весом семь килограммов», — уточнили в пресс-службе.

Несмотря на усилия ветеринаров, Степан и Маша погибли. По данным медиков, это не первое отравление на территории зоопарка: две недели назад похожие симптомы заметили у медведицы Бусинки. Однако они были выражены не так сильно, и животное удалось спасти.

Кроме того, в начале сентября в зоопарке стало плохо пятнистым и северным оленям, а также косуле. Ветеринары не смогли спасти самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя, однако доказать факт отравления тоже не удалось. Сейчас зоопарк временно закрыт, там работают полицейские. Они проводят необходимые экспертизы, чтобы узнать причину гибели животных.