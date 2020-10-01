Неизвестные напали на Эльмана Пашаева и облили помоями

Адвокат Эльман Пашаев не смог вовремя попасть на «360», где собирался рассказать о причастных к делу Михаила Ефремова. У входа в здание редакции МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре неизвестные облили его фекалиями.

Пашаев пообещал рассказать, кто на самом деле стоит за делом о смертельном ДТП. Юрист заявил, что обладает эксклюзивными документальными доказательствами того, что расследование было заказным.

Михаила Ефремова признали виновным в автоаварии, которая произошла в центре Москвы 8 июня. Артист сел пьяным за руль и врезался в грузовой фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице через несколько часов после случившегося.

Возбужденное против Ефремова дело рассматривал Пресненский суд Москвы. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима и лишили прав на три года.